«Бесконечные ножки»: Севастьянова в эффектном платье с разрезом от бедра сразила поклонников

Этим летом Севастьянова отдыхает в Монако. Она не скрывает, что у нее есть возлюбленный. Однако в соцсетях гимнастка предпочитает публиковать фото, на которых позирует одна. Брюнетка уже хвасталась фигурой в бикини. А вечерами она посещает рестораны, облачаясь в женственные наряды.

На этот раз Каролина вышла на променад в черном платье в пол. Декольте до пупка и эффектный разрез, позволили ей блеснуть красотой фигуры. Она обнажила точеные бедра.