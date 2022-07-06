«Бесконечные ножки»: Севастьянова в эффектном платье с разрезом от бедра сразила поклонников

Каролина Севастьянова является одной из российских гимнасток. Она блистала на пьедесталах, завоевывала награды и стала обладательницей олимпийского золота.
Больше пяти лет назад она завершила карьеру. Однако спортсменка продолжает тренироваться и недавно поразила своей растяжкой участников шоу «Звезды в Африке».
Этим летом Севастьянова отдыхает в Монако. Она не скрывает, что у нее есть возлюбленный. Однако в соцсетях гимнастка предпочитает публиковать фото, на которых позирует одна. Брюнетка уже хвасталась фигурой в бикини. А вечерами она посещает рестораны, облачаясь в женственные наряды.
На этот раз Каролина вышла на променад в черном платье в пол. Декольте до пупка и эффектный разрез, позволили ей блеснуть красотой фигуры. Она обнажила точеные бедра.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники не могли сдержать восторга. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что в Монако живет Виктория Боня, которая также любит наряжаться.
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«Бесконечные ножки», «Ну все шикарно», «Вы самая красивая девушка», «Ох, это платье просто идеальное», «Каролина, вы словно куколка», «Вы наш пятый элемент! Само совершенство», «Просто слов нет», — стали писать подписчики.