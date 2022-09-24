Бедра всем на зависть: Рудова в облегающем платье с откровенным декольте похвасталась фигурой-«восьмеркой»

Наталья Рудова является одной из известных российских актрис. Она не скрывает, что режиссеры обращают внимание на ее внешность, поэтому предлагают играть роковых красавиц и светских львиц. Сама блондинка мечтает о более серьезных ролях. В этом году она снялась в сериале «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным.
Примечательно, что Рудова в свои 39 лет может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она не скрывает, что минувшим летом поправилась, но актриса сразу стала заниматься спортом. Блондинка без стеснения демонстрирует свои формы в нижнем белье и носит смелые наряды, к примеру, мини-юбки.
На этот раз Наталья решила отправится на вечеринку. Она покрасовалась в черном мини-платье с откровенным декольте. Актриса подчеркнула изгибы фигуры, подчеркнув талию и пышные бедра. При этом она надела кепку и лоферы на высокой подошве. Рудова блеснула фигурой-«восьмеркой». Она похвасталась формами на камеру.
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«Baby tonight going to Anti-stress party», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за девочка», «Фигурка вызывает восторг», «Белые носки с таким платьем? И с такой фигурой? Снимите это немедленно!», «Очень соблазнительно», «Нереально хороша», «Выглядишь привлекательно», «Бедра роскошные», — стали писать подписчики.