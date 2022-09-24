Бедра всем на зависть: Рудова в облегающем платье с откровенным декольте похвасталась фигурой-«восьмеркой»

На этот раз Наталья решила отправится на вечеринку. Она покрасовалась в черном мини-платье с откровенным декольте. Актриса подчеркнула изгибы фигуры, подчеркнув талию и пышные бедра. При этом она надела кепку и лоферы на высокой подошве. Рудова блеснула фигурой-«восьмеркой». Она похвасталась формами на камеру.

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