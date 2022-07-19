Арзамасова восхитилась ювелирной работой Авербуха: «Муж, ты - Мастер!»

Устроитель ледовых шоу поставил городской праздник в Нижнем Новгороде.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Сам себя не похвалишь – жена похвалит.

18 июля актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками кадрами, как ее муж-постановщик Илья Авербух режиссирует празднование 200-летия Нижегородской ярмарки. Молодая звезда театра и кино не смогла сдержать эмоций от профессионально исполненной работы своего супруга.

«Ярко! Душевно! К Нижнему у меня вообще особенное отношение, ну а когда такое мероприятие создает и режиссирует Илья Авербух, вовлекаюсь эмоционально еще больше! – написала Елизавета в Telegram. - Горжусь тобой! Атмосфера добра и настоящего праздника создана и воплощена ювелирно! Муж, ты - Мастер!»

Поклонники актрисы оставили множество хвалебных комментариев о таланте Авербуха. Те, кто из Нижнего Новгорода, не упустили возможность поблагодарить постановщика за подаренный праздник.

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«Мы готовились больше четырех месяцев. Постарались максимально рассказать об истории ярмарки. И погрузить зрителей в атмосферу разных временных эпох, - рассказал Илья в своем Telegram-канале. - Для меня это было незабываемым событием и большим шагом! Я благодарю Нижний Новгород за возможность творить и создавать такие грандиозные мероприятия!»

Продюсер и постановщик ледовых шоу также отметил, что именно зрители создают атмосферу праздника подобных мероприятий.

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