Арзамасова восхитилась ювелирной работой Авербуха: «Муж, ты - Мастер!»

Сам себя не похвалишь – жена похвалит.
18 июля актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками кадрами, как ее муж-постановщик Илья Авербух режиссирует празднование 200-летия Нижегородской ярмарки. Молодая звезда театра и кино не смогла сдержать эмоций от профессионально исполненной работы своего супруга.
«Ярко! Душевно! К Нижнему у меня вообще особенное отношение, ну а когда такое мероприятие создает и режиссирует Илья Авербух, вовлекаюсь эмоционально еще больше! – написала Елизавета в Telegram. - Горжусь тобой! Атмосфера добра и настоящего праздника создана и воплощена ювелирно! Муж, ты - Мастер!»
Поклонники актрисы оставили множество хвалебных комментариев о таланте Авербуха. Те, кто из Нижнего Новгорода, не упустили возможность поблагодарить постановщика за подаренный праздник.
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«Мы готовились больше четырех месяцев. Постарались максимально рассказать об истории ярмарки. И погрузить зрителей в атмосферу разных временных эпох, - рассказал Илья в своем Telegram-канале. - Для меня это было незабываемым событием и большим шагом! Я благодарю Нижний Новгород за возможность творить и создавать такие грандиозные мероприятия!»
Продюсер и постановщик ледовых шоу также отметил, что именно зрители создают атмосферу праздника подобных мероприятий.