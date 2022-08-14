Артемий заснял папу: Пресняков с рук покормил маленького сына Ивана в ресторане

Владимир Пресняковявляется известным певцом. Он с юных лет выступает на сцене. Недавно в интервью артист вспоминал, как его очаровала Кристина Орбакайте, которая родила от него сына Никиту.

Также он рассказал, как познакомился с Натальей Подольской и их романе. Теперь влюбленные уже состоял в браке и воспитывают детей.