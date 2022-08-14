Артемий заснял папу: Пресняков с рук покормил маленького сына Ивана в ресторане

Владимир Пресняковявляется известным певцом. Он с юных лет выступает на сцене. Недавно в интервью артист вспоминал, как его очаровала Кристина Орбакайте, которая родила от него сына Никиту.
Также он рассказал, как познакомился с Натальей Подольской и их романе. Теперь влюбленные уже состоял в браке и воспитывают детей.
Обычно пара часто путешествует. Наталья в начале лета отдыхала без мужа. А теперь они устроили настоящий семейный отпуск.
Певица успевает загорать и купаться. Она каждый день демонстрирует новые наряд. С собой артистка взяла платья и комбинезоны. А Пресняков помогает ей приглядывать за детьми.
На этот раз в руки камеру взял семилетний Артемий. Он заснял, как Пресняков в ресторане кормит маленького Ивана с рук. При этом Подольская следила за процессом.
«А Ваня все выплевывает! Мама сказала, что он выплюнет. И Иван сразу выплюнул. А вот Настюшка, Сашулька, нянечка, вот мамушка, вот Юлюшка, вот папушек, а вот Ванеч! Пока! Подписывайтесь на наш канал, делайте лайк!
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Поклонники восхитились тем, какая дружная семья у Преснякова. Сын пары смог всех насмешить. Он также показал, какой большой компанией они отдыхают на море.
«Какой у вас смышленый сынок», «Просто чудесная семья», «Как мило, что Ваню кормите с рук», «Артемий талантливый парень! Блоги ведет шикарно», — стали писать подписчики.