Анна Кошмал из «Сватов» показала подросшего сына со скейтбордом

На снимке довольный мальчик катается на скейтборде. На голове у него защитный шлем.

«Котик», - кратко подписала кадр Анна Кошмал.

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Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж за своего возлюбленного зимой 2017 года. Она практически никогда не публикует в соцсетях снимки любимого мужчины.