Анна Кошмал из «Сватов» показала подросшего сына со скейтбордом

В июне Михаилу исполнилось четыре годика.
Анна Кошмал

Анна Кошмал. Фото: соцсети

Актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в «Телеграм» поделилась фотографией подросшего сына Михаила, которому в июне нынешнего года исполнилось четыре годика.

Сын Анны Кошмал. "Телеграм" Анны Кошмал

На снимке довольный мальчик катается на скейтборде. На голове у него защитный шлем.

«Котик», - кратко подписала кадр Анна Кошмал.

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Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж за своего возлюбленного зимой 2017 года. Она практически никогда не публикует в соцсетях снимки любимого мужчины.

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