Анна Кошмал из «Сватов» показала подросшего сына со скейтбордом

Актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в «Телеграм» поделилась фотографией подросшего сына Михаила, которому в июне нынешнего года исполнилось четыре годика.
Сын Анны Кошмал. "Телеграм" Анны Кошмал
На снимке довольный мальчик катается на скейтборде. На голове у него защитный шлем.
«Котик», - кратко подписала кадр Анна Кошмал.
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Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж за своего возлюбленного зимой 2017 года. Она практически никогда не публикует в соцсетях снимки любимого мужчины.