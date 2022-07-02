Ангельски хороша: Рудова в тонком парео блеснула изящными формами на яхте

Наталья Рудова является актрисой и прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». Она в свои 39 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом.
Артистка не раз сетовала, что режиссеры предлагают ей роли роковых красавиц и жен олигархов, но она мечтает о чем-то более интересном.
Еще недавно Наталья была в Москве. Она наряжалась в платья и корсеты. Актриса посещала концерты и часто отрывалась с друзьями на вечеринках. А теперь она приехала в Турцию, где проведет свой долгожданный отпуск.
Рудова устроила морскую прогулку на яхте. Она покрасовалась на палубе в зеленом мини-бикини из треугольников. На бедра актриса повязала тонкое парео. Она похвасталась своими изящными формами и видом на побережье.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многих блондинка сразила своей точеной фигурой. Отметим, что звезда активно занималась спортом, чтобы подготовиться к лету.
«Ну до чего хороша», «Какая вы роскошная», «Этот цвет делает из вас русалочку», «Фигурка — конфетка», «Какая вы красивая, ох», «Любим наблюдать за вами», «Фигурка вдохновляющая», «Наталья, вы бесподобны», — стали писать подписчики.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.