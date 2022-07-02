Ангельски хороша: Рудова в тонком парео блеснула изящными формами на яхте

Наталья Рудова является актрисой и прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». Она в свои 39 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом.

Артистка не раз сетовала, что режиссеры предлагают ей роли роковых красавиц и жен олигархов, но она мечтает о чем-то более интересном.