Ангельски хороша: Нюша в мокром платье засветила свои прелести без белья, сразив поклонников

Анну Шурочкина, более известная как певица Нюши, большую часть жизни выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов и объездила сотни городов с гастролями.

Но в последнее время артистка предпочитает посвящать время семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. У пары растут дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.