Ангельски хороша: Нюша в мокром платье засветила свои прелести без белья, сразив поклонников

Анну Шурочкина, более известная как певица Нюши, большую часть жизни выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов и объездила сотни городов с гастролями.
Но в последнее время артистка предпочитает посвящать время семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. У пары растут дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.
Примечательно, что минувшим летом Нюша отдохнула на Мальдивах. Она часто позировала в мини-бикини и устраивала танцы под дождем. 32-летняя певица радовалась тому, что вернулась в форму после родов. А днях она прилетела в Россию. Артистка не только успешно дала концерт, но и отметилась на телевидении в косухе и модной юбке.
Но пока Нюша не хочет отпускать лето. Она выложила серию горячих фото. Певица устроила фотосессию на побережье. Она покрасовалась в намокшем тонком платье, засветив все прелести фигуры. Артистка была без нижнего белья. Она также отказалась от макияжа, демонстрируя естественную красоту.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Осень очень резко и уверено заняла свои позиции. Красивое время года, которое всегда располагает к творчеству и мыслям о чем-то очень романтичном. Мы с детства привыкли, что осень – это начало чего – то нового...
В этом году она наступила для меня с приятного рабочего круговорота событий. Буду радовать вас новостями. А пока что укутаюсь в теплые воспоминания о лете. Пусть и вам станет тепло», – написала артистка.
Поклонники были сражены смелостью Нюши. Многие адресовали ей комплименты. «Ты в прекрасной форме», «Ах вот какие ангелы бывают?!», «Шикарная», «Это безумно красиво», «Ох, потише», «Что ты творишь!», «Мы теперь не уснем», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды