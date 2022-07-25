«Анапа встретила красиво!»: Корнева из «Уральских пельменей» искупалась в бассейне, показав пышные формы

Юмористы из «Уральских пельменей» совершают тур по южным городам страны.
Ксения Корнева

Ксения Корнева. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева в «Телеграм» поделилась фотографией, на которой она находится в бассейне в Анапе.

«Анапа встретила красиво! Сейчас уже работаем, но днем немного поплавали, покайфовали».

Ксения Корнева. Фото: "Телеграм" Ксении Корневой

На снимке Ксения Корнева запечатлена в купальнике. Она наслаждается солнцем. Можно без проблем рассмотреть ее пышные формы.

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Напомним, что «Уральские пельмени» в эти дни совершают турне по южным городам России. Их концерты уже прошли в Ставрополе, Пятигорске и Анапе.

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