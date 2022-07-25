«Анапа встретила красиво!»: Корнева из «Уральских пельменей» искупалась в бассейне, показав пышные формы

На снимке Ксения Корнева запечатлена в купальнике. Она наслаждается солнцем. Можно без проблем рассмотреть ее пышные формы.

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Напомним, что «Уральские пельмени» в эти дни совершают турне по южным городам России. Их концерты уже прошли в Ставрополе, Пятигорске и Анапе.