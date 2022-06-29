Алена Водонаева блеснула сочными формами в бордовом бикини

Экс-звезда «Дома-2» показала точеную фигуру.
Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Алена Водонаева улетела в отпуск. Экс-участница «Дома-2», как и многие другие знаменитости, отправилась в Турцию. 

Первым делом блогерша поделилась с поклонниками в соцсети горячим снимком с курорта. На фото Алена позировала в бордовом бикини и солнечных очках. Она эффектно прогнулась, во всей красе показав тонкую талию, плоский живот и пышный бюст.

Алена Водонаева в бикини. Фото: личный архив

Фото: соцсети

Поклонники восхитились формами звезды.

«Совсем не изменилась! Горячая красотка»; «Такой фигуре можно только позавидовать»; «Просто восторг! Соблазнительная кошечка»; «Идеальное тело! Расскажите, как вы питаетесь и занимаетесь ли спортом?»; «Всем бы так выглядеть под 40 лет», — высказались они.

Напомним, Алена Водонаева стала одной из немногих участниц «Дома-2», сохранивших популярность после ухода с проекта. Она востребована как журналистка, блогерша и телеведущая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  