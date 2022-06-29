Алена Водонаева блеснула сочными формами в бордовом бикини

Алена Водонаева улетела в отпуск. Экс-участница «Дома-2», как и многие другие знаменитости, отправилась в Турцию.
Первым делом блогерша поделилась с поклонниками в соцсети горячим снимком с курорта. На фото Алена позировала в бордовом бикини и солнечных очках. Она эффектно прогнулась, во всей красе показав тонкую талию, плоский живот и пышный бюст.
Алена Водонаева в бикини. Фото: личный архив
Поклонники восхитились формами звезды.
«Совсем не изменилась! Горячая красотка»; «Такой фигуре можно только позавидовать»; «Просто восторг! Соблазнительная кошечка»; «Идеальное тело! Расскажите, как вы питаетесь и занимаетесь ли спортом?»; «Всем бы так выглядеть под 40 лет», — высказались они.
Напомним, Алена Водонаева стала одной из немногих участниц «Дома-2», сохранивших популярность после ухода с проекта. Она востребована как журналистка, блогерша и телеведущая.
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