Алена Водонаева блеснула сочными формами в бордовом бикини

Алена Водонаева улетела в отпуск. Экс-участница «Дома-2», как и многие другие знаменитости, отправилась в Турцию.

Первым делом блогерша поделилась с поклонниками в соцсети горячим снимком с курорта. На фото Алена позировала в бордовом бикини и солнечных очках. Она эффектно прогнулась, во всей красе показав тонкую талию, плоский живот и пышный бюст.