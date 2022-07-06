Александр Олешко испугался своего двойника

6 июля заслуженный артист России Александр Олешко посетил цирковую выставку в селе Вятском (Ярославская область) и нашел там восковую фигуру себя любимого.
«Меня пугает очень. Думаю, она также пугает и посетителей, — высказался 45-летний актер о своем двойнике в Telegram. — Но все с ней фотографируются. Мне присылают люди из самых разных городов фотографии со «мной» под ручку. Даже Гришаева тут со мной фотографировалась! Как будто у нее нет других фотографий…»
Добавим, что Олешко не просто представлен на выставке восковой фигурой — вся экспозиция состоит из его коллекции. Ведь он с детства собирает цирковые плакаты.
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Напомним, что путь артиста на ТВ, в театр и в кино начался с учебы в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. В начале карьеры он выступал в цирке Никулина на Цветном бульваре.
Кстати, упомянутая выставка в историко-культурном комплексе «Вятское» называется «Цирк зажигает огни!», если кому интересно.