Те, кому служат звезды: любимые кошки мировых знаменитостей

1 марта в России отмечается День кошек. К этим милым пушистым созданиям, кажется, неравнодушны абсолютно все. В том числе — и знаменитости, ведь они тоже — всего лишь люди, замирающие в восхищении перед совершенной красотой кошек.

Среди признанных звезд много таких, которые ухаживают за домашними питомцами. Мы расскажем о самых известных из них.

Карл Лагерфельд и его Принцесса Шупетт

Недавно ушедший от нас дизайнер Карл Отто Лагерфельд, признанная легенда мира моды, был известен тем, что громким тусовкам предпочитал тишину и одиночество. Семьи у него не было — зато была любимая кошка, заменившая дизайнеру ребенка.

Принцесса Шупетт — пушистая красотка британской породы, и ее королевской жизни могли позавидовать многие двуногие: у нее имелся не только аккаунт в Твиттере, но даже собственный самолет. Ухаживали за Шупетт три горничные. Карл Лагерфельд любил, когда Шупетт снисходила до совместных завтраков и ужинов с ним.

Знаменитый кутюрье признавался, что мог бы даже жениться на Принцессе Шупетт — настолько он в нее влюблен.

Через несколько дней после смерти Лагерфельда стала известна сенсационная новость: Шупетт стала его наследницей и ей причитается 3 миллиона долларов. Ситуация неоднозначная: дело в том, что по немецким законам кошка — часть имущества, а значит, наследницей быть не может. Впрочем, надо думать, кутюрье заблаговременно позаботился о том, чтобы все юридические проблемы на этот счет были улажены.

Пэрис Хилтон и балованные кошечки

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон известна не только своими скандальными выходками, но и любовью к животным. Она часто появляется на публике с крошечной собачкой на руках. Кроме того, в ее доме с комфортом проживают несколько кошек. Пэрис настолько привязана к пушистым подружкам, что вконец избаловала их: кошечкам позволено буквально все, чем они и пользуются, беззастенчиво валяясь даже на кухонном столе.

Клаудия Шиффер и Смарти, Митци и Ванилла

Ее называют «супермоделью всех времен и народов», в 90-х она считалась эталоном женской красоты, а сама Клаудия Шиффер считает самыми красивыми на земле созданиями кошек.

На своей страничке в соцсети она то и дело публикует фотографии своих любимцев — шотландской вислоухой красавицы Смарти, а также кошечек с именами Митци и Ванилла.

Мэрилин Мэнсон и Лили Уайт

Эпатажная личность — певец, актер и создатель рок-группы со своим именем — Мэрилин Мэнсон вызывает неоднозначные чувства своим внешним видом и скандальными поступками. Его песни и клипы называют провокационными, его самого многие недолюбливают.

Но, оказывается, и ему не чужда любовь к кошкам. Его любимицу звали Лили Уайт — Белая Лилия. Кошечка прожила в доме Мэнсона 14 лет, а потом умерла от старости. В память о своей нежной привязанности рок-певец сделал на руке татуировку с ее инициалами.

Тэйлор Свифт и Оливия с Мередит

Американская актриса и певица души не чает в двух своих шотландских вислоухих кошках. Любимицы Тэйлор Свифт носят красивые имена — Оливия и Мередит. А однажды они по-настоящему прославились: в фильме «Дэдпул-2» их портреты появились на футболке героя. Кроме того, Оливия «засветилась» в сериале «Анатомия Грей».

Тэйлор с удовольствием гуляет с кошками по Нью-Йорку и часто заходит с ними в кафе и клубы.

Евгений Плющенко и Пухлик

Прославленный российский фигурист, который в 2017 году объявил о своем уходе из большого спорта, не может сдержать эмоций при виде хвостатых очаровашек. С 2007 года в доме Евгения Плющенко на правах члена семьи проживает кот породы скоттиш-страйт с забавным именем Пухлик. Некоторое время он делил любовь фигуриста с кошечкой по имени Лясика, но в 2010 ее не стало, и Евгений долго горевал по своей питомице.

Анастасия Волочкова и Лакки

По убеждениям российской балерины Анастасии Волочковой, если в доме есть дети — то обязательно должны быть и кошки, это помогает детям приобрести навыки ответственности. В настоящее время питомец Анастасии и ее дочери Ариадны — британская шиншилла по кличке Лакки.

Анастасия не жалеет на своего любимца никаких денег, приобретая для котика только все самое лучшее. У Лакки есть собственный аккаунт в «Инстаграме». И, конечно, балерина трепетно относится к здоровью пушистика, ведь ее предыдущий котик — Гуччи — умер в результате ошибки ветеринаров.

Виктория Боня и Мурка

Экс-участница проекта «Дом-2», телеведущая, модель и актриса Виктория Боня сильно привязана к своей кошке с простецким именем Мурка. Виктория то и дело фотографируется с пушистой любимицей на руках и выставляет самые удачные кадры в «Инстаграм». А как-то раз она даже советовалась со своими подписчиками по поводу внезапно начавшегося выпадения шерсти у Мурки.

Родион Газманов и Шелдон

Когда-то он прославился как сын известного российского певца Олега Газманова, потом участвовал в «Фабрике звезд» и сам стал певцом. У Родиона Газманова живет роскошный мейн-кун по имени Шелдон. Певец нередко выставляет фотографии своего пушистого сокровища в Инстаграм. Летом, пытаясь помочь своему любимцу перенести жару, Родион подстриг его.