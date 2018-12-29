Анжелика Варум порадовала поклонников совместным селфи с Агутиным

Звездная пара дала заключительный концерт в этом году.

Анжелика Варум и Леонид Агутин дали заключительный концерт в 2018 году и отправились домой отмечать праздники. О последнем рабочем днем в уходящем году своим подписчикам в Instagram рассказала 49-летняя певица и поделилась совместным селфи с мужем, сделанным в самолете.

«Летим из Питера. Мы сегодня дали заключительный концерт в этом году. До встречи в следующем! Всех с наступающими праздниками! Хороших выходных!», — подписала снимок Анжелика Варум.

Поклонники поблагодарили певицу за теплые пожелания и также поздравили звездную пару с наступающими праздниками. Комментаторы отметили, что пара выглядит счастливой, хоть и видно, что артисты устали.

«Уставшие, но счастливые, Удачи!», «Вы красивые, и дополняете друг друга!!!», «Какой нежный взгляд у Леонида рядом с женой», «Божественная пара!», — написали востороженные подписчики.