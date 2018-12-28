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Поклонникам не понравился новый образ Ольги Бузовой с короткой стрижкой

Поклонникам не понравился новый образ Ольги Бузовой с короткой стрижкой Ольга Бузова / instagram.com/buzova86/
Такая прическа старит телеведущую, считают подписчики.

Телеведущая и певица Ольга Бузова известна своей любовью к экспериментам со стилем. В этот раз она разместила на своей странице в Instagram фотографию, где она предстала в новом образе — с короткой стрижкой паж.

В подписи к снимку она поздравила московских школьников, которые выиграли медали на Международной естественнонаучной олимпиаде в Габороне (Ботсвана).

Поклонники Бузовой порадовались за успехи наших ребят, а вот прическа телеведущей им не понравилась.

«Вообще не идет», «Оля, что это такое?», «Да тебя не узнать!», «Оля тебе не очень эта стрижка», «Старит прическа, ты можешь выглядеть лучше!», — написали подписчики в комментариях.

Комментарии
www.instagram.com/buzova86/

Однако поклонники могут не беспокоиться — очевидно, что Бузова просто примерила парик для нового образа.

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Тэги:
InstagramОльга Бузова

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Поклонникам не понравился новый образ Ольги Бузовой с короткой стрижкой
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