Поклонники оценили новогодний образ Екатерины Климовой в красных ботфортах

Подписчики назвали наряд любимой актрисы «сногсшибательным».

До наступления 2019 года остаются считанные дни, и чем ближе праздник, тем больше в соцсетях фотографий, связанных с рождественской и новогодней тематиками. Не стала исключением и актриса Елена Климова, который поделилась на своей странице в Instagram фотографией в праздничном образе.

Для новогодней фотосессии артистка выбрала наряд из атласа — серо-голубую платье-рубашку и красные сапоги-ботфорты.

«Спасибо ВСЕМ за поздравления! С наступающими праздниками ! Волшебства и чуда! Чуда и волшебства!», — подписала снимок Климова.

Поклонники оценили яркий образ любимой актрисы и поспешили сделать ей комплименты.

«Умопомрачительная!», «Необыкновенный образ! Необыкновенная красота!», «У меня аж дыхание перехватило от Вашей сногсшибательности!», «Катюша, Вы бомбически красивая женщина! Счастья Вам и Вашей семье!», — написали фанаты в комментариях.