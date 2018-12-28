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Джаред Лето показал идеальный пресс в Instagram

Джаред Лето показал идеальный пресс в Instagram Джаред Лето / Global Look Press
Поклонники оценили то, как 47-летний музыкант держит себя в форме.

Американский рок-музыкант и лидер группы 30 seconds to Mars Джаред Лето 26 декабря отпраздновал свое 47-летие. Получив массу приятных пожеланий от фанатов в социальных сетях, он решил отблагодарить их пикантной фотографией.

На снимке, который он разместил в Instagram, певец предстал перед поклонниками с обнаженным торсом, а на его голове красовался новогодний колпак с надписью Merry Christmas (Счастливого Рождества).

«Спасибо всем за поздравления. Всем счастливых праздников!» — подписал фотографию Джаред Лето.

Поклонники 47-летнего музыканта пришли в восторг от снимка, отметив его моложавый вид и похвалив за идеальный пресс.

«Буквально остаешься молодым всегда», «Я думал, что тебе не 47, а 27 лет», «Мне нужен такой Санта дома», «Ты отлично выглядишь, «Вот это пресс!» — написали фанаты в комментариях.

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Джаред Лето показал идеальный пресс в Instagram
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