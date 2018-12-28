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Поклонники уверены, что Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались

Поклонники уверены, что Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались Зейн Малик и Джиджи Хадид / www.instagram.com/gigihadid/
Они давно не выкладывают совместные снимки в соцсетях.

Поклонники одной из самых красивых звездных пар Голливуда — Джиджи Хадид и Зейна Малика — уверены, что молодые люди больше не вместе.

Так, фанаты 23-летней модели и 25-летнего певца заметили, что пара больше не выкладывает совместные снимки в соцсети Instagram. Более того, некоторое время назад Зейн Малик и вовсе отписался от своей пассии.

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Кроме того, рождественские каникулы звездная пара провела по отдельности — певец отдыхал с друзьями, а американская модель была со своей мамой и сестрой Беллой.

Как пишет британское издание Daily Mail, последний раз Джиджи Хадид и Зейна Малика видели вместе в октябре 2018 года.

Напомним, что весной этого года звездная пара уже расставалась, однако потом молодые люди снова начали встречаться.

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Поклонники уверены, что Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались
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