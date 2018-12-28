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Подписчики оценили стройную фигуру 56-летней жены Малинина

Подписчики оценили стройную фигуру 56-летней жены Малинина Эмма и Александр Малинины / www.instagram.com/doktoremmamalinina/
Супруга певца поделилась атмосферным видео с белоснежного пляжа.

Российский певец Александр Малинин проводит отпуск со своей семьей на Мальдивских островах.

Члены его семьи с удовольствием делятся фотографиями с отпуска. Так, супруга артиста Эмма Малинина поделилась со своими подписчиками видео, на котором она бежит по белоснежному песчаному пляжу.

«А я бегу навстречу солнцу», — подписала короткий ролик Эмма Малинина.

Подписчики оценили стройную и подтянутую фигуру 56-летней Эммы Малининой и сделали ей множество комплиментов.

Комментарии
www.instagram.com/doktoremmamalinina/

«Очень красивая фигура», «Эмма, вы восхитительная красавица», «Фигура просто супер, завидую!», «Красиво бежите. Стильно, изящно, соблазнительно», — написали поклонники в комментариях к видео.

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Подписчики оценили стройную фигуру 56-летней жены Малинина
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