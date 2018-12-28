Подписчики не оценили селфи Юлии Барановской без макияжа

Поклонники посчитали, что это не лучшее фото телеведущей.

Телеведущая Юлия Барановская проводит последнюю неделю уходящего 2018 года на отдыхе в Намибии и с удовольствием делится с подписчиками фотографиями с отпуска.

На одном из последних снимков в Instagram Барановская предстала перед подписчиками с естественным загаром и без косметики. При этом рядом с ней на фото ее подруга Галина Агапова, которую телеведущая поздравила с днем рождения.

«Лучшая мама, лучшая жена, лучшая подруга. Спасибо небесам за тебя. Мы в Намибии, ты на Сен-Бартелеми, но душой мы всегда рядом», — подписала снимок Барановская.

Некоторые подписчики похвалили любимую телеведущую за смелость, однако многие посчитали, что это ее не лучшее фото.

«Классные фото и никакого фотошопа! Респект Вам, Юлия!», «Я сначала испугалась…», «Мама мия, 55 лет минимум», «Без макияжа просто не узнать», «Лучше бы ты так не делала», — написали комментаторы.