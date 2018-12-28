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Анджелина Джоли намекнула, что может уйти из кино в политику

Анджелина Джоли намекнула, что может уйти из кино в политику Анджелина Джоли / Global Look Press
Актриса призналась, что она умеет и любит работать с властями и армией.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли не отрицает, что может покинуть киноиндустрию и уйти в политику.

В интервью BBC актриса упомянула сразу несколько важных для нее тем: мировой кризис с беженцами, сексуальное насилие, ситуацию в американской политике, а также поговорила о проблеме современных социальных сетей.

Когда разговор зашел о политике, то Джоли отметила, что если бы 20 лет ее спросили о том, планирует ли она заняться политическими проблемами — она бы рассмеялась.

«Я всегда говорю, что я буду там, где во мне нуждаются… Но нужна ли я в политике?», — задалась риторическим вопросом актриса.

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При этом она отметила, что она умеет работать с властями и армией, и в этих сферах она может быть полезной.

На конкретный вопрос журналистов о том, может ли Джоли появиться в списке кандидатов на пост президента, она уклонилась от прямого ответа, сказав «спасибо».

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Тэги:
Анджелина Джолиполитика

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Анджелина Джоли намекнула, что может уйти из кино в политику
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