Анджелина Джоли намекнула, что может уйти из кино в политику

Актриса призналась, что она умеет и любит работать с властями и армией.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли не отрицает, что может покинуть киноиндустрию и уйти в политику.

В интервью BBC актриса упомянула сразу несколько важных для нее тем: мировой кризис с беженцами, сексуальное насилие, ситуацию в американской политике, а также поговорила о проблеме современных социальных сетей.

Когда разговор зашел о политике, то Джоли отметила, что если бы 20 лет ее спросили о том, планирует ли она заняться политическими проблемами — она бы рассмеялась.

«Я всегда говорю, что я буду там, где во мне нуждаются… Но нужна ли я в политике?», — задалась риторическим вопросом актриса.

При этом она отметила, что она умеет работать с властями и армией, и в этих сферах она может быть полезной.

На конкретный вопрос журналистов о том, может ли Джоли появиться в списке кандидатов на пост президента, она уклонилась от прямого ответа, сказав «спасибо».