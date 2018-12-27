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Николь Кидман и Кит Урбан не скрывают своих чувств на пляже

Николь Кидман и Кит Урбан не скрывают своих чувств на пляже Николь Кидман и Кит Урбан / www.instagram.com/realrrron/
Звездная пара прекрасно проводит рождественские каникулы в Австралии.

Голливудская актриса Николь Кидман и ее супруг — музыкант Кит Урбан — проводят рождественские каникулы в Австралии.

Накануне звездная пара поделилась романтичными фотографиями, которые привели в восторг поклонников, на своих страницах в Instagram. Теперь же в Сеть попали снимки папарацци, которые запечатлели пару на одном из живописных австралийских пляжей.

Николь Кидман выбрала белый купальник в горошек и оборками, который позволил окружающим по достоинству оценить фигуру 51-летней актрисы.

Кидман и Урбан не стеснялись в выражении своих чувств на пляже и прекрасно проводили время, не обращая внимания на назойливых папарацци.

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АвстралияКит УрбанНиколь Кидман

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Николь Кидман и Кит Урбан не скрывают своих чувств на пляже
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