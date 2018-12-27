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Юлия Ковальчук показала селфи без макияжа

Юлия Ковальчук показала селфи без макияжа Юлия Ковальчук / www.instagram.com/juliakovalchuk/
Поклонники оценили естественную красоту любимой певицы.

Вслед за остальными звездами российского и мирового шоу-бизнеса 35-летняя певица и телеведущая Юлия Ковальчук решила продемонстрировать своим подписчикам свою естественную красоту.

Ковальчук опубликовала в Instagram селфи без макияжа на фоне своей новогодней елки и поделилась с поклонниками новогодним настроением.

«А я подарки упаковываю)!!! Michael Buble рождественский кричит из колонки, за окном все завалило снегом и я прям чувствую, как подбирается новогоднее настроение)!!! А как у вас с этим?))», — спросила у своих подписчиков телеведущая.

Поклонники рассказали о своей подготовке к Новому году, а также оценили естественную красоту 35-летней певицы.

Комментарии
www.instagram.com/juliakovalchuk/

«Юля! Как Вам хорошо без макияжа», «Юленька — красотка», «Как же вы красивы без косметики», «Вы такая настоящая в отличие от всех звёзд) не искусственная красота!!!», — написали подписчики в комментариях.

Ранее фотографии без макияжа публиковали Регина Тодоренко и Светлана Бондарчук.

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Юлия Ковальчук показала селфи без макияжа
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