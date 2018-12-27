ЗВЕЗДЫ

Совместный снимок Сталлоне, Шварценеггера и его сына набрал полмиллиона «лайков» за сутки

Совместный снимок Сталлоне, Шварценеггера и его сына набрал полмиллиона «лайков» за сутки www.instagram.com/officialslystallone/
Поклонники оценили фотографию, на которой запечатлены две легенды голливудских боевиков.

Поклонники 72-летнего Сильвестра Сталлоне пришли в настоящий восторг от фотографии, где он запечатлен со своим старым другом и коллегой по цеху Арнольдом Шварценеггером и его молодым сыном Джозефом Баена.

На своей странице в Instagram Сталлоне рассказал, что в такой компании он провел канун Рождества.

Фанаты 72-летнего актера поблагодарили его за снимок, на котором запечатлены сразу две легенды голливудских боевиков, и поинтересовались, о чем они говорили в тот вечер.

больше по теме
Поклонники нашли у сына Шварценеггера «гены Терминатора»21-летний Джозеф Баена начал заниматься бодибилдингом.

«Отличное фото! О чем вы разговаривали?», «Прекрасная фотография!», «Две легенды!», «Мои любимые актеры!», «Короли!» – написали восторженные поклонники.

Стоит отметить, что всего за сутки снимок набрал почти 500 тысяч «лайков».

Вам может быть интересно:
Шварценеггера заметили за рулем его эксклюзивного электрокара Поклонники нашли у сына Шварценеггера «гены Терминатора» Арнольд Шварценеггер заговорил об уважении к женщинам
Тэги:
Арнольд ШварценеггерСильвестр Сталлоне

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Совместный снимок Сталлоне, Шварценеггера и его сына набрал полмиллиона «лайков» за сутки
Интересно?
Поделись с друзьями: