Совместный снимок Сталлоне, Шварценеггера и его сына набрал полмиллиона «лайков» за сутки

Поклонники оценили фотографию, на которой запечатлены две легенды голливудских боевиков.

Поклонники 72-летнего Сильвестра Сталлоне пришли в настоящий восторг от фотографии, где он запечатлен со своим старым другом и коллегой по цеху Арнольдом Шварценеггером и его молодым сыном Джозефом Баена.

На своей странице в Instagram Сталлоне рассказал, что в такой компании он провел канун Рождества.

Фанаты 72-летнего актера поблагодарили его за снимок, на котором запечатлены сразу две легенды голливудских боевиков, и поинтересовались, о чем они говорили в тот вечер.

«Отличное фото! О чем вы разговаривали?», «Прекрасная фотография!», «Две легенды!», «Мои любимые актеры!», «Короли!» – написали восторженные поклонники.

Стоит отметить, что всего за сутки снимок набрал почти 500 тысяч «лайков».