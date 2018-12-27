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Поклонники назвали Максима Галкина брутальным на новом снимке в соцсети

Поклонники назвали Максима Галкина брутальным на новом снимке в соцсети Максим Галкин / Global Look Press
Фанаты сравнили российского шоумена с самыми красивыми мужчинами современности.

Российский шоумен Максим Галкин признался, что не любит фотосессии, однако в этот раз он решил довериться профессиональному фотографу Владимиру Широкову и остался очень доволен результатом.

По словам Галкина, Широкову удалось запечатлеть его внутреннее состояние. Артист опубликовал на своей странице в Instagram один из снимков с фотосессии, чем привел своих подписчиков в восторг.

В комментариях поклонники начали сравнивать 42-летнего Галкина с самыми красивыми мужчинами современности — Брэдом Питтом, Аленом Делоном, Николосом Кейджем и другими. Многие также отметили, что на снимке Галкин выглядит брутальным.

«Ну ооочень брутальный!!!, Мощно!», «Мне кажется, на Николаса Кейджа похож на этом фото. Или Кейдж на вас», «Замечательный снимок, вы такой мужчина брутальный», «Красавчик! Брутал!» — написали фанаты под фотографией.

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InstagramМаксим Галкин

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Поклонники назвали Максима Галкина брутальным на новом снимке в соцсети
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