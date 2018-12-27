Деревянко опубликовал провокационное фото с Тиной Канделаки

Подписчики оценили формы телеведущей.

Актер Павел Деревянко принял участие в новой программе Тины Канделаки на YouTube под названием «Канделайки». После съемок артист сфотографировался на память с журналисткой, однако акцент на снимке был сделан на глубоком декольте автора программы.

«Роскошная Тина @tina_kandelaki Очень мило поболтали. Смотрите на канале #Канделайки», — подписал провокационную фотографию в Instagram Деревянко.

Подписчики актера не меньше впечатлились роскошными формами Тины Канделаки и поспешили прокомментировать снимок.

«Я заработал тахикардию и подвывих челюсти!», «Самое главное — роскошь на передний план! Ракурс взят верно!!! Сеем культуру в массы?», «Я даже не знаю, на что тут смотреть, на усы или вырез», «У Тины хороший ракурс», — отметили подписчики.