Джастин Бибер запустил в продажу отельные тапки

Любой желающий мог приобрести предмет гардероба от поп-звезды за 4,99 долларов.

Бренд Drew House канадской поп-звезды Джастина Бибера запустил в продажу отельные тапки. За 4,99 доллара (примерно 350 рублей) любой желающий мог приобрести белые махровые тапки с желтым смайлом и надписью drew.

Как пишет информационный портал Hypebeast, поклонники музыканта сразу же раскупили всю партию белых махровых тапок от любимого кумира. Сейчас в продаже их больше нет.

Джастин Бибер известен своей любовью к отельным тапкам, которые он любит сочетать с дизайнерскими нарядами и в таком виде выходить на публику. Причем так одеваться певец может в любую погоду, отмечает портал.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер и его супруга Хейли Болдуин стали героями мультсериала «Симпсоны».