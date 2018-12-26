Николь Кидман и Кит Урбан поделились романтичными снимками с отдыха

Звездная пара пожелала поклонникам счастливого Рождества.

Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан решили провести эти рождественские праздники в Австралии.

Судя по фотографиям, пара прекрасно проводит время на каникулах, чем спешит поделиться со своими подписчиками в Instagram.

«Желаю вам любви, много смеха и радости», — так подписала Николь Кидман снимок, на котором она позирует в объятиях своего мужа.

Подписчики поблагодарили любимую актрису за теплые слова и пожелали ей с супругом счастливого Рождества.

Вскоре на своей странице в Instagram фотографию с любимой женой также опубликовал Кит Урбан, поблагодарив за всю любовь, которую поклонники подарили ему в 2018 году.