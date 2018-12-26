Боярский рассказал о лучшем подарке на день рождения

26 декабря народному артисту России исполнилось 69 лет.

«Главный мушкетер страны» Михаил Боярский 26 декабря отмечает день рождения — ему исполняется 69 лет. Народный артист РФ поделился, что самым лучшим подарком стало рождение внука Григория.

Напомним, что в начале декабря актриса Елизавета Боярская родила сына Григория. Это второй ребенок Елизаветы и актера Максима Матвеева. В апреле 2012 года у них родился первенец Андрей.

«Это замечательный финал года, который увенчался рождением Гришки, это очень приятно», — приводит слова Михаила Боярского «Национальная служба новостей».

Журналисты также спросили народного артиста о планах на Новый год. Артист отметил, что праздник он проведет в семейном кругу. Все рабочие выступления закончатся для него 27 декабря, а затем певец будет отдыхать.

Ранее мы писали, что Михаил Боярский с юмором отнесся к пародии на его легендарный хит «Зеленоглазое такси» в исполнении Гарика Харламова.