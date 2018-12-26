Поклонники оценили модный образ Надежды Бабкиной в «металлическом» пуховике
Российская певица Надежда Бабкина сходила в театр на спектакль «За двумя зайцами». Компанию ей составил ее исполнительный директор Антон Собянин.
Народная артистка РСФСР поспешила поделиться снимком, сделанным после спектакля со своими подписчиками в Instagram. На фото она предстала в модном серебристом «металлическом» пуховике, а свой образ Бабкина дополнила серой шляпой.
«В прекрасном настроении после спектакля «За двумя зайцами» вместе с Антоном Собяниным», — подписала снимок певица.
Поклонники оценили чувство стиля и любовь к модным трендам 68-летней Надежды Бабкиной и поспешили сделать ей комплименты.
«Вы роскошно выглядите», «Вам очень идет этот удивительный серый цвет, а с серебром просто замечательно!!!», «Прекрасна,как всегда!!!!», «Надежда, суперсовременный наряд!», — написали комментаторы под фотографией.