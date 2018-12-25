ЗВЕЗДЫ

Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор

Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор Екатерина Андреева / Global Look Press
В эфире стало слишком много агрессии, пожаловалась телеведущая.

Одно из главных лиц Первого канала, ведущая Екатерина Андреева рассказала о своем отношении к тому, что показывают на российском телевидении.

Она отметила, что в последнее время на экране стало слишком много агрессии. По мнению Андреевой, это опасно для здоровья. Именно поэтому ведущая Первого канала призналась, что она отказалась от просмотра телевизора.

«Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — сказала Андреева в интервью журналистам «Русской службы Би-би-си».

При этом телеведущая подчеркнула, что в новостях Первого канала агрессии нет.

больше по теме
Екатерина Андреева заявила, что у нее нет яхты, как у Элтона ДжонаЗвезда ответила на критику подписчиков, которые обвинили ее в расточительстве.
В интервью Екатерина Андреева также рассказала, что гораздо больше просмотра телевидения ее интересуют история и исторические артефакты. Так, например, она призналась, что у нее дома есть целая коллекция вещей различных важных исторических фигур — от вилки Иосифа Сталина до веера королевы Франции Марии-Антуанетты.

Напомним, некоторое время назад Екатерина Андреева столкнулась со сложностями на Первом канале. Осенью в эфире телепрограммы «Время» бессменное лицо вечерних новостей заменил Кирилл Клейменов. Это вызвало негативную реакцию со стороны общественности и вскоре Андрееву снова вернули в эфир.

Вам может быть интересно:
Екатерина Андреева заявила, что у нее нет яхты, как у Элтона Джона 56-летняя Екатерина Андреева щеголяет в шортах по африканской саванне
Тэги:
Екатерина Андреевателевизор

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор
Интересно?
Поделись с друзьями: