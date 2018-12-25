Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор

В эфире стало слишком много агрессии, пожаловалась телеведущая.

Одно из главных лиц Первого канала, ведущая Екатерина Андреева рассказала о своем отношении к тому, что показывают на российском телевидении.

Она отметила, что в последнее время на экране стало слишком много агрессии. По мнению Андреевой, это опасно для здоровья. Именно поэтому ведущая Первого канала призналась, что она отказалась от просмотра телевизора.

«Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — сказала Андреева в интервью журналистам «Русской службы Би-би-си».

При этом телеведущая подчеркнула, что в новостях Первого канала агрессии нет.

В интервью Екатерина Андреева также рассказала, что гораздо больше просмотра телевидения ее интересуют история и исторические артефакты. Так, например, она призналась, что у нее дома есть целая коллекция вещей различных важных исторических фигур — от вилки Иосифа Сталина до веера королевы Франции Марии-Антуанетты.

Напомним, некоторое время назад Екатерина Андреева столкнулась со сложностями на Первом канале. Осенью в эфире телепрограммы «Время» бессменное лицо вечерних новостей заменил Кирилл Клейменов. Это вызвало негативную реакцию со стороны общественности и вскоре Андрееву снова вернули в эфир.