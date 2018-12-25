Интернет-пользователи пришли в восторг от 76-летней мамы Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок со своей мамой — 76-летней Александрой Кудрявцевой.
Поклонники теледивы пришли в восторг от фотографий. Многие не ожидали, что 76-летняя мама Леры Кудрявцевой настолько эффектно и молодо выглядит. Родственница теледивы предстала на снимках в яркой розовой блузке и с модным каре. Ее образ дополнили украшения из жемчуга.
«Красотки», «Обе такие красивые», «Мама ваша красавица!!! И вы конечно!!», «Лера, какая очаровательная мама!!!», — написали поклонники.
Многие также отметили, что теперь ясно, в кого Лера Кудрявцева такая красивая и эффектная. «Генетика»,«Лера, Вы и мама красавицы», — прокомментировали снимки пользователи.
Напомним, несколько дней назад Лера Кудрявцева ответила на нападки хейтеров, призвав их не судить других людей.