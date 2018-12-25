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Ольга Орлова рассказала, что всегда покупает подарки в последний момент

Ольга Орлова рассказала, что всегда покупает подарки в последний момент Ольга Орлова / www.instagram.com/olgaorlova1311/
Подписчики певицы отметили, что у них - та же ситуация.

Российская певица Ольга Орлова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в праздничном серебристом платье и рассказала подписчикам о том, как она обычно покупает новогодние подарки.

По словам артистки, каждый год она планирует купить подарки пораньше, но каждый раз это получается сделать только в самый последний момент.

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Снимок Орловой в купальнике вызвал неодобрение поклонниковПевица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» сейчас находится на Сейшельских островах на площадке телепроекта. Звезда успевает не только работать, но и отдыхать. Об этом свидетельствует множество пляжных фото в аккаунте артистки.
«Почему-то каждый год я хочу купить подарки заранее, но когда доходит до дела- всё равно получается заняться этим только в последний момент. А как у вас с этим обстоят дела?», — подписала снимок Орлова.

Подписчики рассказали, что у них также получается купить подарки любимым в самый последний момент, когда уже вовсю царит предновогодняя суета.

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www.instagram.com/olgaorlova1311/

Многие также похвалили Ольгу за отличный вкус в выборе праздничного платья. «Божечки какое красиво платье», «Платье — огонь», «Какое красивое платье!!!тебе так идёт!!!», — написали поклонники.

Ранее Ольга Орлова рассказала подписчикам в Instagram, что ее мучает бессоница.

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Ольга Орловаплатьеподарки

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Ольга Орлова рассказала, что всегда покупает подарки в последний момент
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