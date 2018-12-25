Ольга Орлова рассказала, что всегда покупает подарки в последний момент
Подписчики певицы отметили, что у них - та же ситуация.
Российская певица Ольга Орлова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в праздничном серебристом платье и рассказала подписчикам о том, как она обычно покупает новогодние подарки.
По словам артистки, каждый год она планирует купить подарки пораньше, но каждый раз это получается сделать только в самый последний момент.
Подписчики рассказали, что у них также получается купить подарки любимым в самый последний момент, когда уже вовсю царит предновогодняя суета.
Многие также похвалили Ольгу за отличный вкус в выборе праздничного платья. «Божечки какое красиво платье», «Платье — огонь», «Какое красивое платье!!!тебе так идёт!!!», — написали поклонники.
Ранее Ольга Орлова рассказала подписчикам в Instagram, что ее мучает бессоница.
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