Ольга Орлова рассказала, что всегда покупает подарки в последний момент

Подписчики певицы отметили, что у них - та же ситуация.

Российская певица Ольга Орлова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в праздничном серебристом платье и рассказала подписчикам о том, как она обычно покупает новогодние подарки.

По словам артистки, каждый год она планирует купить подарки пораньше, но каждый раз это получается сделать только в самый последний момент.

«Почему-то каждый год я хочу купить подарки заранее, но когда доходит до дела- всё равно получается заняться этим только в последний момент. А как у вас с этим обстоят дела?», — подписала снимок Орлова.

Подписчики рассказали, что у них также получается купить подарки любимым в самый последний момент, когда уже вовсю царит предновогодняя суета.

Многие также похвалили Ольгу за отличный вкус в выборе праздничного платья. «Божечки какое красиво платье», «Платье — огонь», «Какое красивое платье!!!тебе так идёт!!!», — написали поклонники.

Ранее Ольга Орлова рассказала подписчикам в Instagram, что ее мучает бессоница.