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Подписчики оценили идеальную фигуру Елены Захаровой

Подписчики оценили идеальную фигуру Елены Захаровой Елена Захарова / instagram.com/lenazaharova57/
Актриса поделилась снимком из спортзала.

В эти дни российская актриса Елена Захарова проводит время на курорте на берегу Финского залива, вдали от предновогодней суеты, которая сейчас царит в мегаполисах, и с удовольствием делится с подписчиками снимками с отдыха.

Если ранее Захарова публиковала фотографии из заснеженного леса, то в этот раз она поделилась снимком из спортзала.

«Прекрасное начало дня, забытые ощущения! Хорошей предновогодней недели всем!», — подписала фото в Instagram актриса.

Фанаты оценили стройную и подтянутую фигуру 43-летней Захаровой и написали ей множество комплиментов.

Комментарии
www.instagram.com/lenazaharova57/

«Елена — гимнастка», «Стройняшка, спортсменка, так держать! И вам хорошей, прекрасной предновогодней недели», «Статуэтка», «Елена, выглядите прекрасно!», — написали поклонники в комментариях.

Ранее Захарова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа. Поклонники отметили, что без косметики актриса выглядит как 20-летняя девушка.

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InstagramЕлена Захаровафигура

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