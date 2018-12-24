Полина Гагарина предстала перед подписчиками в образе стильной бабушки

Певица выступила на благотворительном концерте.

Российская певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она предстала в необычном амплуа. Поп-звезда примерила образ стильной бабушки для благотворительного детского спектакля.

Подписчики отметили, что даже в образе бабушки певица выглядит красиво и стильно.

«Красивая стильная бабуля», «О какая Полина, красота в любом образе», «Вы в любом образе шикарны», «Красотка! В любом обличии!», — написали поклонники в комментариях.

Позже Гагарина опубликовала видеозаписи с самого спектакля и написала, что все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.

Ранее Полина Гагарина порадовала фанатов фотографией, где она позирует на коньках и с дочерью.