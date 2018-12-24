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Поклонники оценили праздничный образ Оксаны Федоровой в стиле диско

Поклонники оценили праздничный образ Оксаны Федоровой в стиле диско Оксана Федорова / www.instagram.com/fedorovaoksana/
Телеведущая показала свой новогодний наряд.

Российская телеведущая Оксана Федорова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, где она предстала в ярком праздничном образе — «Мисс Вселенная-2002» выбрала мерцающее платье в стиле диско и дополнила образ высокой прической и длинными серьгами.

«Стиль диско — это смелое сочетание нестандартных, ярких оттенков, блеска, необычных пропорций. Всего того, что создает по-настоящему праздничный настрой , а перед Новым годом настрой именно такой», — подписала снимок телеведущая.

Поклонники оценили яркий образ Оксаны Федоровой и рассыпались в комплиментах.

Комментарии
www.instagram.com/fedorovaoksana/

«Потрясающая», «Красотка», «Шикарна», «Богиня», «Оксана ты очень красивая , и видно что очень хороший человек», — написали комментаторы.

Ранее мы писали, что звезды российского шоу-бизнеса показали поклонникам в соцсетях свои новогодние елки.

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InstagramОксана Федорова

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Поклонники оценили праздничный образ Оксаны Федоровой в стиле диско
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