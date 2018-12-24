Поклонники обрадовались возвращению Волочковой в образ балерины
Экс-прима Большого театра призвала поклонников смотреть программы с ее участием на федеральных каналах.
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в своем классическом образе — образе балерины. Волочкова предстала на снимке в балетной пачке и пуантах. Вместе с ней на фотографии позирует мужчина в макияже и также в костюме балерины.
«Ловите меня на федеральных каналах в новогодние дни. Будет позитивно!», — подписала фотографию Волочкова.
«Насть, ну наконец-то Ваш образ!», «Настя, какая вы классная!», «Шикарная», «О, в пачке лучше!», — написали поклонники в комментариях.
Впрочем, некоторые подписчики отметили, что теперь точно не будут смотреть федеральные каналы в новогодние праздники.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова пришла на прием к стоматологу в концертном костюме.
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