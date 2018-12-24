Елена Яковлева заступилась за сына в комментариях в Instagram

Подписчики поддержали любимую актрису.

Российская актриса Елена Яковлева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своим сыном Денисом Шальных. Они вместе пришли на премьеру спектакля Дмитрия Бикбаева «НЕмаленький принц», в котором Яковлева сыграла главную роль.

Для мероприятия актриса выбрала необычный наряд — платье песочного цвета с кожаным ремнем-портупеей, а дополнила свой образ кедами в тон платья.

Однако большинство комментаторов обратило внимание не на платье Елены Яковлевой, а на ее сына в татуировках. Многие раскритиковали то, как выглядит и ведет себя Денис, однако актриса вступилась за своего сына в комментариях и ее поддержали поклонники.

«Он — сын, не работает, на шее у мамы хорошо… ужас», — написала одна из подписчиц. В ответ ей актриса сказала: «Кто Вам это сказал? Мой сын работает. А это благотворительная акция и он помогает по-человечески».

Фанаты Елены попросили ее не обращать внимание на нападки недоброжелателей. «Не обращайте внимания на укусы людей, у вас прекрасный сын, он ваш и точка!», — пишут поклонники.

Напомним, ранее актриса объяснила большое количество татуировок на теле ее сына его внутренними переживаниями.