Подписчики сравнили Елену Захарову без макияжа с 20-летней девушкой
Поклонники оценили естественную красоту любимой актрисы.
Актриса Елена Захарова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с отдыха на курорте берегу Финского залива, где артистка провела выходные.
«Как здорово оказаться в зимней сказке за городом! Вдали от новогодней суеты. Это и есть лучшая подготовка к празднику!», — подписала снимок Захарова.
«Очень молодо выглядите! Как раньше, в 20!», «Девчушка 20-летняя», «Прекрасное фото! Глаз не оторвать!», «Без макияжа честно говоря лучше», — написали поклонники в комментариях.
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