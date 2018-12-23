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Подписчики сравнили Елену Захарову без макияжа с 20-летней девушкой

Подписчики сравнили Елену Захарову без макияжа с 20-летней девушкой Елена Захарова / www.instagram.com/lenazaharova57/
Поклонники оценили естественную красоту любимой актрисы.

Актриса Елена Захарова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с отдыха на курорте берегу Финского залива, где артистка провела выходные.

«Как здорово оказаться в зимней сказке за городом! Вдали от новогодней суеты. Это и есть лучшая подготовка к празднику!», — подписала снимок Захарова.

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Елена сделала селфи на фоне заснеженного леса. На фотографии она предстала перед подписчиками практически без макияжа. Поклонники оценили натуральную красоту 43-летней актрисы и поспешили сделать ей множество комплиментов. По словам фанатов, Захарова выглядит без макияжа на 20 лет моложе.

Комментарии
www.instagram.com/lenazaharova57/

«Очень молодо выглядите! Как раньше, в 20!», «Девчушка 20-летняя», «Прекрасное фото! Глаз не оторвать!», «Без макияжа честно говоря лучше», — написали поклонники в комментариях.

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Подписчики сравнили Елену Захарову без макияжа с 20-летней девушкой
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