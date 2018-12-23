Поклонники сравнили Альбину Джанабаеву с Жанной Фриске

Певица поделилась новой яркой фотографией в соцсетях.

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась на своей странице в Instagram фотографией, сделанной на крыше высотного здания в Москве, где она предстала в ярком образе и одетой явно не по погоде.

Певица была одета в легкое белое пальто, белые брюки и красную рубашку с декоративными элементами. В макияже Джанабаева сделала акцент на губы — она выбрала красную помаду в цвет блузке.

«Лететь, бежать — настроение декабря. Что ж, и этому состоянию можно радоваться», — подписала фото артистка.

Подписчики оценили яркий образ Альбины Джанабаевой и рассыпались в комплиментах. Некоторые поклонники также посчитали, что на этой фотографии певица напоминает Жанну Фриске.

«Красотка!», «Воздушная», «Чудесное фото», «Цветущая, удивительно красивая Альбина», «Вылитая Фриске», «Я на минуту подумала, что это Жанна Фриске, как же вы похожи», — написали фанаты в комментариях.