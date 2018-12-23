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Поклонники сравнили Альбину Джанабаеву с Жанной Фриске

Поклонники сравнили Альбину Джанабаеву с Жанной Фриске Альбина Джанабаева / www.instagram.com/albinadzhanabaeva/
Певица поделилась новой яркой фотографией в соцсетях.

Российская певица Альбина Джанабаева поделилась на своей странице в Instagram фотографией, сделанной на крыше высотного здания в Москве, где она предстала в ярком образе и одетой явно не по погоде.

Певица была одета в легкое белое пальто, белые брюки и красную рубашку с декоративными элементами. В макияже Джанабаева сделала акцент на губы — она выбрала красную помаду в цвет блузке.

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«Лететь, бежать — настроение декабря. Что ж, и этому состоянию можно радоваться», — подписала фото артистка.

Подписчики оценили яркий образ Альбины Джанабаевой и рассыпались в комплиментах. Некоторые поклонники также посчитали, что на этой фотографии певица напоминает Жанну Фриске.

Комментарии
instagram.com/albinadzhanabaeva/

«Красотка!», «Воздушная», «Чудесное фото», «Цветущая, удивительно красивая Альбина», «Вылитая Фриске», «Я на минуту подумала, что это Жанна Фриске, как же вы похожи», — написали фанаты в комментариях.

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Альбина ДжанабаеваЖанна Фриске

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Поклонники сравнили Альбину Джанабаеву с Жанной Фриске
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