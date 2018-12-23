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Подписчики неоднозначно восприняли фото Климовой в спортивном костюме

Подписчики неоднозначно восприняли фото Климовой в спортивном костюме Екатерина Климова / www.instagram.com/klimovagram/
Одни посчитали, что ей не идет такой образ, другим же наряд очень понравился.

Российская актриса Екатерина Климова поделилась на своей странице в Instagram фотографией в таком образе, в котором поклонники не привыкли ее часто видеть.

Она опубликовала снимок, где она одета в черный спортивный костюм с цитатой из стихотворения Бродского на груди, а брутальный образ дополняют грубые ботинки.

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Впрочем, подписчики неоднозначно встретили новый образ любимой актрисы. Некоторые посчитали, что женственной и элегантной Климовой не идет такой стиль.

«Все молодишься?… Ну не твое это, не твое!», «Вообще не ваша тема, извините», «Какой гопник», «Вам лучше в платьях», — написали комментаторы.

Другим костюм наоборот понравился: «Хороший костюмчик!», «Очень красивая!», «Вам идет!».

Комментарии
www.instagram.com/klimovagram/
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InstagramЕкатарина Климова

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Подписчики неоднозначно восприняли фото Климовой в спортивном костюме
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