ЗВЕЗДЫ

Билан, Гузеева и Барановская показали свои новогодние елки

Билан, Гузеева и Барановская показали свои новогодние елки Дима Билан / instagram.com/bilanofficial/
Звезды ждут наступления праздников.

До Нового года осталось меньшей 10 дней и многие уже успели нарядить елку и поделиться снимками в соцсетях. Звезды российского шоу-бизнеса не отстают от тенденции и также показывают поклонникам свои новогодние елки.

Так, Дима Билан опубликовал снимок с главным символом предстоящих праздников, установленным у него в офисе. Поклонники оценили необычный дизайн елки и поздравили артиста с наступающим Новым годом.

Огромную елку с многочисленными украшениями показала своим подписчикам телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская. Снимок получился очень теплым и семейным — на нем Юлия позирует фотографу со своими детьми. Она рассказала, что на несколько дней семейство уедет отдыхать, но к Новому году вернется домой, чтобы отметить наступление праздника с елкой и снегом.

Однако больше всего своих подписчиков умилила актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Она опубликовала снимок своего новогоднего стола с маленькой скромной елочкой. Гузеева призналась, что это елке уже 50 лет.

«Раньше смотреть на нее было смешно смотреть — беднее не бывает, а сейчас сердце щемит от милоты», — написала актриса на своей странице в Instagram.

Подписчики отметили, что от этого снимка повеяло ностальгией.

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Тэги:
Дима БиланЛариса Гузеевановогодняя елкаЮлия Барановская

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Билан, Гузеева и Барановская показали свои новогодние елки
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