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Анна Хилькевич рассказала о своих хлопотах перед отпуском

Анна Хилькевич рассказала о своих хлопотах перед отпуском Анна Хилькевич / instagram.com/annakhilkevich/
Актриса никак не может дождаться наступления долгожданного отдыха.

Российская актриса Анна Хилькевич разместила в своем Instagram фотографию, где она лежит на огромном ковре с пылесосом, и рассказала своим подписчикам о хлопотах, которые ожидают ее перед долгожданным отпуском.

«Сначала собери все чемоданы на себя и на двоих детей, плюс у Машеньки (дочь Хилькевич. — Ред.) прикорм выпадает на время отпуска… Надо все продумать», — поделилась звезда сериала «Универ».

Также Хилькевич поинтересовалась у своих подписчиков, какие дела они планируют завершить до наступления Нового года.

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Однако большинство поклонников не ответили на вопрос актрисы, а обратили внимание на необычный ковер, на котором разлеглась Хилькевич во время уборки квартиры.

«Какой же крутой ковер! Мне он так нравится! И вы замечательная!», «Ковер крутой!», «Я влюбилась в этот ковер», «Очень стильный ковер, наверное, дорогой? Куда летите?» — написали подписчики в комментариях.

Что касается планов на отпуск, то Хилькевич пока не раскрыла, где она собирается отдыхать со своей семьей.

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www.instagram.com/annakhilkevich/

Ранее звезда сериала «Универ» рассказала о том, как проходит ее утро.

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InstagramАнна Хилькевичотпуск

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Анна Хилькевич рассказала о своих хлопотах перед отпуском
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