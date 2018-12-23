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Артем Дзюба поделился с поклонниками новогодним настроением

Артем Дзюба поделился с поклонниками новогодним настроением Иван Комиссаров и Артем Дзюба / www.instagram.com/artem.dzyuba/
Поклонниц очаровала улыбка капитала российской сборной по футболу.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба решил поделиться новогодним настроением со своими поклонниками. На своей странице в Instagram он разместил снимок, на котором он позирует со своим другом, голкипером «Армавира» Иваном Комиссаровым.

На снимке друзья стоят в одинаковых футболках с надписями «Новый год у нас в крови» и смеются. «Новогоднее настроение», — подписал фотографию нападающий петербургского «Зенита».

Поклонники поздравили своего любимого футболиста с наступающими праздниками и оценили его жизнерадостную улыбку и позитивный настрой.

Комментарии
www.instagram.com/artem.dzyuba/

«С наступающим! Улыбка отпад!», «Новогоднее настроение любого человека — пост Дзюбы с его улыбкой», «Всегда на позитиве!», «Самая искренняя улыбка, от которой моментально поднимается настроение», — написали поклонницы в комментариях.

Некоторые подписчики не узнали футболиста Комиссарова, а другие — поинтересовались, где Дзюба и его друг достали такие оригинальные футболки.

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InstagramАртем Дзюба

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Артем Дзюба поделился с поклонниками новогодним настроением
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