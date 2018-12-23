Шнурова в очередной раз выбрали лучшим наставником «Голоса»

За него проголосовали 46% телезрителей.

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью — телезрители в очередной раз выбрали его лучшим наставником шоу «Голос» на Первом канале.

Шнуров отметил, что голосование шло на сайте Первого канала, а также в мобильных приложениях «Голос» и «Первый канал». В конечном итоге лидер группы «Ленинград» набрал 46% голосов телезрителей.

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В комментариях к посту подписчики порадовались за своего кумира, а многие написали, что лично голосовали за музыканта.

«Сергей, Камчатка с тобой!», «Ясен красен! Я лично голосовал! Серег, ты и есть лучший!», «Я тоже была «за»», — написали поклонники в комментариях.

Напомним, что Сергея Шнурова уже несколько раз выбирали лучшим наставником на телешоу «Голос».