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Глюкоза выпустила клип о мужской измене

Глюкоза выпустила клип о мужской измене Кадр из клипа «Фэн-шуй» на YouTube
В ролике есть мощная психологическая история, признается певица.

Российская певица Наталья Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, выпустила новый музыкальный клип под названием «Фэн-шуй».

Сюжет ролика строится вокруг возлюбленного главной героини, который ей постоянно изменяет. Однако в песне Глюкоза признается, что ей безразличны похождения любимого.

В клипе Наталья Чистякова предстает сразу в нескольких образах, самым запоминающимся из которых стал последний. Глюкоза со следами крови на лице, в белой шубе с анималистичным принтом, и с тремя далматинцами стоит у гроба своего молодого человека и прощается с ним.

Как рассказала РЕН-ТВ сама певица, в этом ролике «есть мощная психологическая история».
За двое суток видео на песню «Фэн-шуй» собрало свыше 1,2 миллиона просмотров.

Напомним, ранее Наталья Чистякова опровергла слухи о разводе со своим супругом, появившись с ним на премьере фильма «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители».

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Глюкоза выпустила клип о мужской измене
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