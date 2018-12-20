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Поклонники не узнали Мелани Гриффит на новой фотографии

Поклонники не узнали Мелани Гриффит на новой фотографии Мелани Гриффит / www.instagram.com/melaniegriffith/
Интернет-пользователи считают, что звезда Голливуда переборщила с пластическими операциями.

Звезда голливудского кино Мелани Гриффит поделилась со своими подписчиками в Instagram новой фотографией, где она позирует с двумя наградами «Золотой глобус». Одна статуэтка принадлежала когда-то Мэрилин Монро, а другая — самой актрисе за роль в фильме «Деловая девушка» 1988 года.

«Рождество пришло в мой дом раньше времени», — подписала снимок Мелани Гриффит.

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Впрочем, далеко не все поклонники звезды оценили ее новую фотографию. Многие написали, что с трудом узнали любимую актрису из-за обилия пластических операций на ее лице.

«Я не узнаю женщину на фотографии», «Что случилось с вашими губами?», «Боже, что с Вашим лицом?», «Я бы не узнал ее», — отметили подписчики.

Впрочем, некоторые поклонники раскритиковали хейтеров за злостные комментарии в адрес 61-летней дивы Голливуда.

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InstagramМелани Гриффит

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Поклонники не узнали Мелани Гриффит на новой фотографии
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