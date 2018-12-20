ЗВЕЗДЫ

Подписчики сравнили Марину Александрову со сказочной принцессой на новом снимке

Подписчики сравнили Марину Александрову со сказочной принцессой на новом снимке Марина Александрова / Global Look Press
Актриса поделилась фотографиями из новогодней фотосессии.

Российская актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками в Instagram снимками с новогодней фотосессии, где звезда «Бедной Насти» появилась в нежном розово-белом платье с элегантными украшениями.

В макияже Марины визажист решил сделать акцент на глаза, а красоту губ лишь подчеркнул нюдово-розовым блеском.

Актриса отметила, что фотографии были сделаны специально для интервью газете «7 дней».

Поклонников Александровой сразили наповал новые снимки актрисы. Многие даже отметили, что это ее самые лучшие фотографии. Фанаты сравнили звезду «Бедной Насти» со сказочной принцессой, а некоторые нашли сходство с итальянской актрисой Орнеллой Мути.

Комментарии
www.instagram.com/mar_alexandrova/

«Принцесса, Сказочно красиво», «Настоящая королева!», «Просто снежная принцесса!!!», «Марина, это одно из самых лучших Ваших фото!», — написали подписчики в комментариях.

Тэги:
Марина Александровафотография

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подписчики сравнили Марину Александрову со сказочной принцессой на новом снимке
Интересно?
Поделись с друзьями: