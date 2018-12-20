Подписчики сравнили Марину Александрову со сказочной принцессой на новом снимке

Актриса поделилась фотографиями из новогодней фотосессии.

Российская актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками в Instagram снимками с новогодней фотосессии, где звезда «Бедной Насти» появилась в нежном розово-белом платье с элегантными украшениями.

В макияже Марины визажист решил сделать акцент на глаза, а красоту губ лишь подчеркнул нюдово-розовым блеском.

Актриса отметила, что фотографии были сделаны специально для интервью газете «7 дней».

Поклонников Александровой сразили наповал новые снимки актрисы. Многие даже отметили, что это ее самые лучшие фотографии. Фанаты сравнили звезду «Бедной Насти» со сказочной принцессой, а некоторые нашли сходство с итальянской актрисой Орнеллой Мути.

«Принцесса, Сказочно красиво», «Настоящая королева!», «Просто снежная принцесса!!!», «Марина, это одно из самых лучших Ваших фото!», — написали подписчики в комментариях.