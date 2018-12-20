Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа появился на публике с прической школьницы

Поклонники брутального актера немало удивились такому образу.

Брутальный голливудский актер Джейсон Момоа удивил поклонников, появившись на публике с нехарактерной для его творческого амплуа прической.

Так, звезда «Аквамена» и «Игры Престолов» появилась на австралийском телешоу The Project TV с двумя заплетенными на голове косичками в стиле школьницы и с гавайским венком на шее.

Если украшение на шее актера поклонники еще могли объяснить происхождением Момоа — он родился на Гавайях — то выбор необычной прически им был непонятен.

Ответ на этот вопрос захотел узнать ведущий телешоу, на что артист ему сказал, что у него есть дети, которые «умеют очень хорошо заплетать косички», пишет журнал Hello

Впрочем, многие фанаты Момоа отметили, что даже с такой детской прической актер продолжает выглядеть мужественно.