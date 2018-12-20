Рыжий из «Иванушек» и Дмитрий Маликов поделились архивным снимком из 90-х

Музыканты показали, как они выглядели в молодости.

Андрей Григорьев-Апполонов и Дмитрий Маликов поделились на своих страницах в Instagram совместным архивным снимком из 90-х годов и показали, как они выглядели в молодости.

«Я и Димон. Димон и я! Сто лет назад. Триста! Легенды попа!», — написал солист «Иванушек International» в своем аккаунте в Instagram.

Поклонники оценили фото и осыпали музыкантов комплиментами в комментариях.

«Классное фото!», «Какие красавчики!!! Супер! Обожаю!», «Такие классные вы были давно… А сейчас два повзрослевших мужчины, но все же остались красавчиками, а главное — любимыми», — написали фанаты.

В комментариях под фото на странице Маликова подписчики также не поскупились на комплименты, отметив, что музыканты не меняются и даже становятся лучше.