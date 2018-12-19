В Сети обсуждают фото Дружининой с «возмужавшими Гардемаринами»

Режиссер поделилась снимком с коллегами по съемочной площадке легендарного фильма.

Режиссер Светлана Дружинина поделилась на своей странице в Instagram фотографией с 58-летним Дмитрием Харатьяном и 55-летним Александром Домогаровым, с которыми они вместе работали на съемочной площадке фильма «Гардемарины, вперед!».

«С моими любимыми Гардемаринами — Димочкой Харатьяном и Сашей Домогаровым! Люблю!!! Гардемарины, виват!!!» – подписала фотографию Дружинина.

Подписчики поблагодарили Светлану Дружинину за снимок и отметили, что артисты заметно возмужали.

«Дима почти не меняется, как и вы, но Домогаров очень возмужал!», «Гардемарины возмужали, но все так же хороши», «И мы любим ваших замечательных Гардемаринов», «Какие вы замечательные!» — пишут комментаторы.

При этом многие отметили, что на снимке не хватает еще одного артиста фильма — Сергея Жигунова.