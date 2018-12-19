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В Сети обсуждают фото Дружининой с «возмужавшими Гардемаринами»

В Сети обсуждают фото Дружининой с «возмужавшими Гардемаринами» Дружинина, Харатьян и Домогаров / instagram.com/sdruzhinina_official/
Режиссер поделилась снимком с коллегами по съемочной площадке легендарного фильма.

Режиссер Светлана Дружинина поделилась на своей странице в Instagram фотографией с 58-летним Дмитрием Харатьяном и 55-летним Александром Домогаровым, с которыми они вместе работали на съемочной площадке фильма «Гардемарины, вперед!».

«С моими любимыми Гардемаринами — Димочкой Харатьяном и Сашей Домогаровым! Люблю!!! Гардемарины, виват!!!» – подписала фотографию Дружинина.

Подписчики поблагодарили Светлану Дружинину за снимок и отметили, что артисты заметно возмужали.

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«Дима почти не меняется, как и вы, но Домогаров очень возмужал!», «Гардемарины возмужали, но все так же хороши», «И мы любим ваших замечательных Гардемаринов», «Какие вы замечательные!» — пишут комментаторы.

Комментарии
www.instagram.com/sdruzhinina_official/

При этом многие отметили, что на снимке не хватает еще одного артиста фильма — Сергея Жигунова.

Тэги:
Александр ДомогаровДмитрий ХаратьянСветлана Дружинина

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В Сети обсуждают фото Дружининой с «возмужавшими Гардемаринами»
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