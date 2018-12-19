Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип

Музыкант предстал в образе японской школьницы.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип на композицию под названием Mathematik, которую он записал совместно с рэпером Haftbefehl.

Лидер Rammstein снова удивил своих поклонников. На этот раз в клипе Тилль предстал в образе японской школьницы с ярким макияжем. В первой части клипа он гуляет по городу и поет о своей нелюбви к математике. Во второй части видео лидер Rammstein читает рэп в окружении полуголых мужчин, а также хип-хоп исполнителя Haftbefehl.

Ролик на песню Mathematik меньше чем за сутки набрал свыше 320 тысяч просмотров на YouTube и 19 тысяч «лайков». При этом комментарии к клипу артист решил отключить.